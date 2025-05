Bombeiros se revezam para ajudar bebê que tinha se afogado em piscina em Foz do Iguaçu

O atendimento de emergência a um bebê de um ano e quatro meses mobilizou o efetivo do 9º BBM (9º Batalhão de Bombeiro Militar), de Foz do Iguaçu (Oeste) no final da tarde desta terça-feira (18). A criança foi levada de carro pelos pais ao quartel do CBMPR (Corpo de Bombeiros Militar do Paraná) na Vila A, por volta das 18h20, depois de ter ficado cerca de seis minutos submersa na piscina da residência da família. O veículo particular chegou ao local escoltado por uma viatura da Polícia Militar que havia sido abordada no meio do caminho.





Vendo o desespero do pai, que saiu do carro com a criança nos braços, os bombeiros iniciaram imediatamente os procedimentos para reversão do afogamento da criança. As manobras, realizadas ao lado do portão de entrada do quartel, levaram cerca de 40 minutos, com os integrantes da força de segurança se revezando no socorro, que é um procedimento muito delicado.

Ao mesmo tempo, outra parte do efetivo trabalhava do lado de fora da edificação para manter o caminho livre para a saída da ambulância. Toda a movimentação foi registrada pelas câmeras de segurança da unidade do CBMPR.





“Foram 30 a 40 minutos somente de manobra. Tanto de massagem, de reanimação, como também manobras invasivas, com a presença da equipe médica. Quando ela apresentou um quadro que nos permitiu o transporte dessa vítima, quando a pulsação foi perceptível tanto na palpação como no monitoramento cardíaco, nós a transportamos para o Hospital Municipal”, explicou o tenente Rogério Oliveira.

Assim, pouco antes das 19h, a criança pôde ser levada para dentro da ambulância. O transporte até o Hospital Municipal foi rápido, acompanhado por três veículos do Corpo de Bombeiros e pela viatura da Polícia Militar. “Eu tenho criança, muitos aqui têm crianças. Todo mundo ficou muito emocionado”, disse o oficial. O vídeo do atendimento mostra, inclusive, os bombeiros se cumprimentando com o esforço coletivo.





De acordo com o tenente Rogério Oliveira, o mutirão envolveu pelo menos 20 profissionais, incluindo 3 do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). “Estava preocupado com várias coisas ao mesmo tempo, todo mundo estava muito emocionado. Mas naquele momento fomos muito técnicos. Vários profissionais chegaram durante o atendimento, tinha gente de folga que passou a integrar a equipe de intervenção também. Foi um trabalho muito dinâmico, com uma concentração muito grande de técnica e energia”, comentou.

