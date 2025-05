BR-376 será interditada no sábado para obra de nova passarela em Sarandi

O DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) informou, nesta sexta-feira (23), que a BR-376 será interditada neste sábado (24), das 8h até as 18h, no km 182+700 em Sarandi (Noroeste). O tráfego de veículos no local será direcionado para as vias marginais da rodovia. A medida é necessária para lançamento das vigas metálicas da nova passarela de pedestres sendo construída no local.





Usuários devem seguir com cautela pelo trecho, obedecendo a sinalização provisória e orientações dos funcionários, garantindo a segurança de todos os envolvidos.

OBRAS





A nova passarela é parte da obra de implantação de dois novos viadutos sobre a BR-376 em Sarandi, interligando as vias marginais e servindo a função de retorno em desnível. A obra atingiu 89,10% de execução na medição mais recente, do mês de abril.

As estruturas dos viadutos estão praticamente concluídas, com a execução de barreiras de concreto sendo a principal atividade em andamento atualmente nos dois dispositivos. Ainda serão realizados os serviços de pavimentação dos acessos e tabuleiros dos viadutos, concluída a implantação do sistema de drenagem de águas e a sinalização horizontal e vertical, bem como instalação de iluminação rodoviária, paisagismo e serviços complementares. O investimento na obra é de R$ 40.113.408,88.





CHUVAS

O prazo de execução da obra foi prorrogado para 24 de julho. É que o cronograma de serviços foi reorganizado para que atividades que afetam o tráfego de veículos da BR-376 sejam realizadas somente aos finais de semana. Os serviços que não afetam o tráfego ou afetam somente as vias marginais são executados nos dias úteis. A medida visa reduzir transtornos e evitar congestionamentos na rodovia federal nos períodos de maior movimento.





As chuvas constantes do início do ano também prejudicaram o andamento da obra na ocasião, sendo outro fator para definir o novo prazo.