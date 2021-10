Buscas na represa Capivara terminam com dois corpos encontrados

O Corpo de Bombeiros e a Marinha do Brasil encontraram no início da tarde desta segunda-feira (11) o corpo dos dois homens que estavam desaparecidos desde domingo (10) na represa Capivara, em Alvorada do Sul (Região Metropolitana de Londrina). Rafael de Silva, 30, e Aylton Kaminski, 43, estavam com mais duas pessoas pescando quando a embarcação virou.

As buscas iniciaram ainda no domingo, com o apoio do helicóptero da PM (Polícia Militar). Os trabalhos foram retomados na manhã desta segunda-feira, com o barco que o grupo utilizava sendo achado na mesma região onde o incidente foi registrado. “Usamos o barco como um guia e começamos a circular perto desse barco. Em uma das voltas encontramos as duas vítimas. Estavam a uma distância de cinco metros da embarcação e aproximadamente dez metros de profundidade”, destacou o sargento Gustavo Elvira, do 3º Grupamento dos Bombeiros de Londrina.



As vítimas eram de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina). De acordo com os Bombeiros, elas estavam sem equipamentos de segurança. Já os dois homens que sobreviveram usavam colete salva-vidas e conseguiram boiar até a margem do rio Paranapanema, sendo resgatados por moradores da localidade. O tempo estava ruim no momento que entraram na água. Um dos pescadores que se salvou relatou que uma rede teria enroscado no motor, fazendo com o que o barco virasse.







“As pessoas que vêm navegar na represa sofrem muito com os ventos. Informaram que teve vento forte no domingo e estavam tentando amarrar a embarcação no tronco, com a água entrando por trás. No momento das buscas encontramos uma rede enrolada na hélice do motor. As vezes tiveram problema com a rede e acabou ajudando para que o barco viesse a naufragar”, pontuou o sargento.



