Buscas por vítimas avançam na BR-376, em Guaratuba, após deslizamento de terra

O Corpo de Bombeiros iniciou, nesta quinta-feira (1º) as operações na região mais sensível da ocorrência, que é a parte em que a massa de terra deslocou alguns veículos, inclusive caindo sobre eles.





A área conta com uma extensão de aproximadamente 4,5 mil metros quadrados e o volume de terra a ser removido tem aproximadamente 5 mil metros cúbicos.



As equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária Arteris Litoral Sul conseguiram avançar, na madrugada desta quinta-feira (1), na limpeza da pista da BR-376 no sentido norte, o que deve permitir o avanço na operação, que já dura mais de 50 horas ininterruptas.





Cerca de 7 mil metros cúbicos de massa terrosa foram retirados do local, informa o boletim divulgado às 10h30 pelo gabinete de crise que acompanha a ocorrência.

O maquinário pesado de guincho e caminhões ainda está no local, auxiliando na garantia dos acessos às áreas de busca e resgate pelas equipes especializadas. Também está em andamento o serviço de drenagem dos pontos alagados para mitigar riscos de novos desmoronamentos no local do incidente.





