Câmara de Cambé homenageia porteira que salvou bebê

O que você faria se, ao chegar para trabalhar, se deparasse com uma mãe desesperada com o filho de apenas 40 dias sem conseguir respirar por conta de um engasgo? A porteira Franciele Manoel de Oliveira não pensou duas vezes. Pegou o pequeno Anthony nos braços e aplicou a manobra de Heimlich. O bebê teve as vias aéreas desobstruídas com a intervenção, voltando a respirar.





A atitude nobre da moradora de Cambé (Região Metropolitana de Londrina), que aconteceu no final de julho, foi reconhecida pela Câmara Municipal na noite de segunda-feira (6), com a entrega de uma moção honrosa a Franciele. A porteira contou que havia feito um curso de brigadista no passado, no qual aprendeu sobre manobras de desengasgo. Segundo a cambeense, quando viu a cena, foi tomada por um “sangue frio” que considerou inesperado até para ela.

“Só tinha visto sobre isso durante o curso. Uma vez isso ocorreu com meu filho e foi minha irmã que conseguiu fazê-lo voltar a respirar. Lembrei desse episódio, coloquei o Anthony de cabeça para baixo e comecei a dar tapas nas costas dele, até desengasgar. Confesso que foi automático. Sou bem nervosa e tenho bastante medo. Mas, vendo o desespero da mãe, que ele estava com o corpo mole, procurei me manter firme”, relatou. Na sequência, mãe e filho foram levados para o hospital.





'Só tenho gratidão a Franciele'

Autora da proposta de moção, a vereadora Viviani Vallarini (PSD) classificou o ato como heroico. “É um gesto que ultrapassa a coragem, representa humanidade, empatia e amor ao próximo. Franciele é uma mulher trabalhadora, guerreira e, em um momento de urgência, foi instrumento de vida. Numa hora que muitos se desesperam, ela manteve a calma, se colocou no lugar da mãe e agiu”, refletiu.





O pai de Anthony revelou que estava trabalhando quando recebeu a ligação da esposa. Ele agradeceu a Franciele por ter salvado a vida do filho. “Trabalho com transporte escolar e estava com a van cheia de crianças. Falei para a minha esposa manter a calma e Deus fez um milagre. Só tenho gratidão a Franciele”, frisou Diego Aparecido dos Santos.

Importância de aprender a manobra





Os parlamentares presentes na sessão de entrega da placa de moção reforçaram o gesto nobre. “É uma atitude muito bonita. Imagino a alegria da família por ter o Anthony bem”, disse o vereador Ademilson (MDB). “Franciele é uma privilegiada, porque Deus a escolheu para estar no lugar certo, na hora certa”, ressaltou Gallego (União). “Ver a criança bem, com saúde, mostra que não foi apenas um salvamento, mas o início de uma grande amizade”, comentou o presidente da Casa, Odair Paviani (PL).

A atitude ainda foi vista como uma forma de as pessoas procurarem saber a técnica da manobra de Heimlich. “Essa moção vem para incentivar”, opinou a vereadora Ellen Affonso (União). “É um ato difícil, não são todos que conseguem manter a calma. Que a Franciele siga sendo instrumento de Deus”, apontou Patrícia da Farmácia (PL). “Foi um ato muito bonito e importante”, afirmou Pi da Terraplanagem (MDB). “Uma moção merecida. Parabéns também para a família do Anthony, que recebeu mais um presente de Deus”, parabenizou Dr. Fernando Lima (União).







