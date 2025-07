Cambé, Arapongas e Jaguapitã vão receber novas unidades do Cras e Creas

Três municípios da região de Londrina vão receber unidades do Cras (Centro de Referência de Assistência Social) e do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), sendo este último voltado para casos mais complexos envolvendo, por exemplo, violação de direitos. As unidades do Cras vão ser construídas em Cambé e em Arapongas. Jaguapitã terá um Creas.





A cerimônia de assinatura do repasse de recursos aconteceu na manhã desta quarta-feira (09), no Palácio das Araucárias, em Curitiba. O recurso, totalizando R$ 25,2 milhões, é oriundo do Fundo Estadual de Assistência Social (Feas) e será repassado para 22 cidades com o objetivo de fortalecer a rede de proteção social. Cada município poderá receber até R$ 1,2 milhão.

Economia em Arapongas





Secretária de Assistência Social de Arapongas, Marisa Padovezi Ferreira Bazana explica que a construção de uma unidade permitirá que o Cras Araucária, que desde 2020 funciona em um espaço alugado, tenha uma sede própria e adequada para atender a população. A unidade é referência para cerca de cinco mil pessoas da região.





Com a mudança, a expectativa é economizar ao ano mais de R$ 17 mil, que representa o valor gasto com a locação. Além dessa unidade, a cidade tem outros três Cras e um Creas.

A secretária destaca que a mudança para uma sede própria vai permitir que o Cras fique no bairro de referência. Ela explica que, apesar de ser chamado de Cras Araucária, a sede atual está localizada no Jardim Vale das Perobas.





Agora, a unidade vai ser construída em um terreno da prefeitura no Conjunto Araucária, a cerca de três quilômetros do endereço atual, e ao lado de um CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) e de uma UBS (Unidade Básica de Saúde). Segundo a chefe da pasta, essa mudança de bairro já era um pedido antigo da população. Ainda não há previsão para o início das obras.

Demanda crescente





Bazana pontua ainda que a nova sede vai ser maior do que a que está alugada e vai contar com espaços próprios para o atendimento das famílias que buscam a unidade.





Além disso, vai suportar a demanda crescente da população pelos serviços, principalmente por conta da inauguração no início do ano do Residencial Bem Viver, com quase 700 moradias e vinculado ao programa federal Minha Casa Minha Vida; e o lançamento do Condomínio do Idoso no dia 18 de julho, que também fica na região atendida pelo Cras Araucária.

Serviço especializado





A secretária de Arapongas explica que a diferença entre o Cras e o Creas está no tipo de serviço que é oferecido à população, sendo o primeiro mais amplo e o segundo mais especializado. O Centro de Referência de Assistência Social é como uma porta de entrada, em que os usuários podem solicitar o acesso às políticas públicas, como o CadÚnico, auxílio maternidade e funeral, carteira do idoso, além de serviços como grupos de convivência e palestras abertas à comunidade.





Por outro lado, o Creas, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, oferece um atendimento voltado às pessoas em situação de vulnerabilidade, como vítimas de violência, ou seja, quando já há uma violação dos direitos. O Creas conta com uma equipe multidisciplinar e com apoio de outras pastas, como a da Saúde, aponta Bazana.





Ampliação dos serviços em Cambé





Em Cambé, a unidade própria também vem para ampliar os serviços ofertados na região do Jardim Santo Amaro, já que a sede atual do Cras no bairro também funciona em um imóvel alugado. Segundo Flávia Iwakura, secretária de Assistência Social de Cambé, o espaço é pequeno para atender as mais de três mil famílias que estão na área de referência da unidade. Mensalmente, a prefeitura desembolsa R$ 2 mil com a locação do imóvel





Ao todo, a cidade conta com seis Cras em pontos de maior vulnerabilidade identificados pelo município. Além disso, a cidade também inaugurou recentemente uma sede própria do Creas, construída com recursos vindos do Governo Federal.





Jaguapitã





A cidade de Jaguapitã, que tem cerca de 15 mil habitantes, já conta com uma unidade do Cras e, agora, vai receber seu segundo Creas. A reportagem solicitou informações à prefeitura sobre o local da obra e aguarda uma resposta.





Outros municípios





Além das cidades da região de Londrina, outros 14 Cras vão ser construídas em: Altônia, Ângulo, Cafeara, Califórnia, Campina Grande do Sul, Cascavel, Figueira, Foz do Iguaçu, Francisco Alves, Paulo Frontin, Perobal, Quarto Centenário, São José das Palmeiras e Umuarama.

Braganey, Luiziana, Palmital, Rio Negro e Tomazina vão receber verba para construção de unidades do Creas.





De acordo com a pasta, cada município poderá receber até R$ 1,2 milhão, sendo que os valores serão liberados em parcelas, conforme o andamento das obras. Os recursos serão depositados diretamente em contas específicas dos Fundos Municipais de Assistência Social e precisam ser aplicados imediatamente.





