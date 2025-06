Cambé faz acolhimento emergencial para pessoas em situação de rua por conta do frio

Com previsão de queda brusca de temperatura, a Prefeitura de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) promove a ação emergencial de acolhimento Noites Frias. A iniciativa oferece pernoite e refeição para pessoas em situação de rua, com vagas abertas exclusivamente esta semana no Centro de Convivência do Idoso Novo Bandeirantes, tanto por busca espontânea, como condução da equipe de abordagem social.





Segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), uma nova frente fria chega ao estado, registrando queda brusca de temperatura e dias mais frios do ano. Nesta terça-feira (24), a mínima será de 4°C e máxima de 12°C. Na quarta (25), previsão de mínima de 3°C e máxima de 16°C. A partir da quinta-feira, a temperatura aumenta gradativamente, ainda que o frio permaneça.





A secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Flávia Iwakura, explicou que além do serviço conveniado de acolhimento e casa de passagem da Irmã Jardine, optou-se por abrir vagas extras no CCI do Novo Bandeirantes para acolher mais pessoas por conta do frio. A entrada será das 19h às 22h, com refeição, pernoite e café da manhã às 7h. O CCI fica na Rua Presidente Arthur Bernardes, 225.





“Em atenção à previsão de quedas de temperatura bruscas aqui na nossa região, a Secretaria de Assistência Social vai lançar essa ação emergencial de acolhimento para pernoite, para os primeiros dias da semana. A entrada é por busca espontânea, lá no CCI, ou por condução da equipe de abordagem social, que está circulando pela cidade o final de semana todo por conta da previsão de queda brusca de temperatura. Estamos já fazendo o convencimento da população para passarem esses pernoites de maneira protegida, segura e digna”, destacou a secretária.