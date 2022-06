Cambé: Obra de interseção da Estrada da Bratislava sofre novo atraso

O DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) informou que devido à quantidade excessiva de chuvas este ano foi necessário prorrogar o prazo de execução da obra da trincheira localizada no KM 163 da rodovia BR-369, interseção da avenida Brasil com a estrada Bratislava, no município de Cambé (Região Metropolitana de Londrina).

A ordem de serviço foi assinada pelo governador Ratinho Jr. em setembro de 2020 e previa que a obra seria entregue em 18 meses, três deles para a elaboração do projeto e 15 para a execução da obra. O prazo para conclusão dos trabalhos já sofreu algumas prorrogações e a previsão anterior era de que ela fosse entregue até o fim de junho. Em resposta à reportagem da Folha de Londrina, a assessoria de comunicação do órgão informou que a previsão de término de todos os serviços é até o final de julho.

"O DER/PR informa que deve ser iniciada no dia 15 a capa final de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) da BR-369 no local, com a pista sendo liberada no final da semana que vem, se as condições climáticas forem favoráveis neste intervalo. Isso vai permitir ao DER/PR prosseguir na execução das vias marginais e ligação das vias municipais às passagens superiores da trincheira." O órgão julgou necessário prorrogar o prazo de execução da obra devido à quantidade excessiva de chuvas este ano.





Pelo cronograma inicial, a obra já deveria estar na fase de serviços complementares, implantação de sinalização e de desmobilização de equipamentos, mas isso ainda não está ocorrendo. A capa de CBUQ mencionada pela assessoria, consta no edital como um serviço de pavimentação que deveria ter sido executado há três meses. A reportagem procurou o Consórcio Cambé OAE Bratislava, responsável pela obra, mas não obteve retorno.





