Cambé terá programação especial na Festa do Trabalhador, em 1º de maio

A Festa do Trabalhador, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), neste ano ocorrerá no Centro Esportivo Castelo Branco, a partir das 9h do dia 1º de Maio, feriado do Dia do Trabalhador. A festa terá uma programação especial com serviços municipais, atrações culturais, brinquedos para as crianças, praça de alimentação e torneio de futebol. A entrada é mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, que será doada para instituições e projetos atendidos pelo Programa Cambé que Acolhe.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

A Festa do Trabalhador visa valorizar a força dos trabalhadores cambeenses que ajudam a construir um município melhor. Entre as atrações, estão as apresentações musicais da banda Café Society, Renan Rodriguez com Pagodiei e Rancheiros de São Paulo.





O evento ainda terá espaço inclusivo, praça de alimentação com food trucks com diversas opções de comidas e bebidas, serviços da Prefeitura, espaço kids com brinquedos para as crianças, espaço inclusivo e a fase final do tradicional torneio de futebol Primeiro de Maio.