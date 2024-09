Caminhada do turismo religioso deve reunir mais de 200 fiéis no noroeste do Paraná

O noroeste do Paraná recebe, no próximo dia 29, fieis de diversas regiões para a 2ª edição do Caminho de Santa Terezinha. O trajeto de 24 km foi criado em homenagem à Santa Terezinha do Menino Jesus pela Paróquia São Paulo Apóstolo do município de Querência do Norte. Os 24 km fazem referência à idade de falecimento da Santa.





A caminhada faz parte da programação da Novena de Santa Terezinha, realizada desde 2013 de 23 de setembro a 1º de outubro. O trajeto está na pauta de fortalecimento do turismo religioso do Estado, junto ao GT (Grupo de Trabalho) do Turismo Religioso, sob gestão da Secretaria estadual do Turismo.

No ano passado, na primeira edição, a caminhada reuniu mais de 200 pessoas. O caminho oferece, a cada km percorrido, frases de reflexão, contemplação à fauna e à flora, meditação, encontro com Deus independente da religião, e o fomento ao turismo rural com apresentação dos produtos de pequenos produtores locais.





Um dos atrativos turísticos locais por onde os peregrinos passam é o Parque Urbano Represa Juriti. Os fieis também passam pela plantação de Arroz Irrigado, áreas de assentamento e de preservação ambiental.

