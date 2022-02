Caminhão capota e motorista fica ferido na PR-986 em Rolândia

Um caminhoneiro ficou ferido na noite de sábado (12) depois de capotar o veículo que conduzia às margens da PR-986 em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu no km 5 da rodovia, por volta das 22h45. O Mercedes-Benz 1113 de placa de Apucarana (Centro-Norte) seguia no sentido de Cambé para Arapongas quando perdeu o controle do caminhão e capotou na margem direita da via. Os pneus ficaram virados para cima.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





A vítima, de 59, teve ferimentos de natureza não informada e foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao hospital São Rafael de Rolândia. O nome dele não foi divulgado.