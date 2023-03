Caminhão carregado com soja fura bloqueio e atinge guindaste na BR-277, no Litoral

Um guindaste do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) foi atingido por um caminhão na noite desta quarta-feira (8), no KM 41,5 da BR-277, no Litoral do Paraná.





O trecho está em obras na altura do KM 42, local que foi afetado pelas fortes chuvas no fim do último ano.





Fotos encaminhadas pelo Dnit dão conta que, além do dano do equipamento utilizado na obra, houve derramamento de parte carga de soja do caminhão na pista.





De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente foi registrado por volta das 23h30. Segundo os agentes, na descida da serra, o veículo de grande porte passou pelo bloqueio do KM 42, “seguiu na pista que estava interditada e colidiu com o guindaste”. Ninguém se feriu.





