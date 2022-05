Caminhão tomba e interdita parcialmente PR-444 em Arapongas

Um caminhão carregado com placas de MDF tombou na manhã deste sábado (21) na PR-444 em Arapongas (região metropolitana de Londrina). O tráfego no sentido Maringá (Noroeste) precisou ser desviado da rodovia.

Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 9h, no km 1 da rodovia com uma Scania G 420, placas de Ji-Paraná-RO, que seguia no sentido Mandaguari (região metropolitana de Maringá). O motorista de 56 anos precisou ser hospitalizado.

Por volta das 15h, a PRE informou que o tráfego na rodovia no sentido Mandaguari estava sendo desviado por dentro de Arapongas. No sentido Londrina, fluindo pela marginal. O transbordo estava em andamento e a previsão é de liberação ainda neste sábado.