Caminhoneiro morre em capotamento em Ibaiti

Um homem de 31 anos morreu na madrugada desta terça-feira (25) no quilômetro 121 da BR-153, em Ibaiti (Norte Pioneiro), após o veículo em que ele conduzia ter saído da pista e capotado.





Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motorista, que não teve o nome divulgado, conduzia um caminhão Ford Cargo 2429 com placa de Itaberaí-GO por volta das 2h, e transportava uma carga de abacaxi. O veículo seguia pela pista no sentido Santo Antonio da Platina para Ventania (Norte Pioneiro), e o homem morreu ainda no local.





Estiveram no atendimento da situação as equipes do Bombeiros, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), Polícia Científica/IML (Instituto Médico-Legal), Polícia Civil e PRF.