Caminhoneiro morre em colisão na PR-323 em Cruzeiro do Oeste

Um abalroamento transversal de caminhões causou a morte de um dos motoristas no fim da noite de quinta-feira (24) em Cruzeiro do Oeste (Noroeste).





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu por volta das 23h20, no quilômetro 280 da rodovia. Conforme vestígios do local, dados levantados pela perícia criminal e declaração de condutor envolvido que sobreviveu, trafegava o Ford Cargo de placa de Arapongas (região metropolitana de Londrina) no sentido de Cruzeiro do Oeste a Umuarama (Noroeste) quando colidiu transversalmente com o conjunto veicular Volvo VM-360 com placas de Paranavaí (Noroeste) que, naquele momento saia de uma estrada vicinal e manobrava sentido à Cruzeiro do Oeste.





Publicidade

O condutor do Volvo, identificado como F.A.L.D.O., de 29 anos, masculino, não sofreu ferimentos, foi submetido ao teste do etilômetro, não sendo constatado indícios de álcool por sopro alveolar (0,00 mg/L).





Publicidade

O motorista do Ford Cargo, identificado como G.H.G.A., de 37 anos, masculino, veio a sofrer ferimentos incompatíveis com a vida, sendo constatado o óbito no local por equipe médica.





Estiveram no local equipes de socorros médicos e Polícia Cientifica que, após fazer os trabalhos periciais na cinemática do sinistro, liberou o corpo da vítima, encaminhado para o IML (Instituto Médico-Legal) de Umuarama.