Campanha 'Agosto Azul' reforça importância do cuidado com a saúde do homem no Paraná

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde do Paraná) lança nesta sexta-feira (1º) a edição 2025 da campanha Agosto Azul, com o objetivo de incentivar os homens a cuidarem da própria saúde e adotarem hábitos de vida mais saudáveis. A ação é realizada com base na Lei Estadual nº 17.099/2012.





Neste ano, o foco da campanha é a prevenção de agravos evitáveis, como insuficiência cardíaca, diabetes, hipertensão e outras comorbidades que continuam impactando significativamente a saúde da população masculina.

Dados da APS (Atenção Primária à Saúde) no Paraná mostram que em 2024, apenas 29% dos atendimentos individuais realizados na faixa etária de 20 a 59 anos foram destinados aos homens. Essa baixa procura demonstra o desafio contínuo de superar preconceitos e estimular o autocuidado entre os homens.





“O Agosto Azul vai além de um mês de conscientização. É uma oportunidade para que cada vez mais homens assumam o protagonismo da própria saúde, não apenas este mês, mas durante todo o ano. Cuidar da saúde não deve ser visto como um sinal de fraqueza, mas sim de responsabilidade e compromisso com a própria vida e com as pessoas que amam”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Entre os principais agravos que geram internações masculinas e que poderiam ser evitados com ações na Atenção Primária à Saúde estão: doenças imunopreveníveis por vacinação, pneumonias bacterianas, angina, insuficiência cardíaca e infecções de pele e tecido subcutâneo. Em 2024, os homens representaram 69,8% das internações por doenças imunopreveníveis (contra 30,2% das mulheres), 53,6% por pneumonias bacterianas (contra 46,4%), 57,2% por angina (contra 42,8%), 56,1% por insuficiência cardíaca (contra 43,9%) e 62,4% por infecções de pele (contra 37,6%).





A Sesa também reforça a importância de medidas simples e eficazes de promoção da saúde, como monitoramento da pressão arterial, alimentação saudável, prática de atividades físicas e cessação do tabagismo. Além disso, destaca-se o papel essencial da vacinação como forma de prevenção.

Em setembro será promovido o curso “O cuidado à saúde do homem em contexto de violência e a proteção de meninas e mulheres no âmbito da APS”, realizado pela Sesa em parceria com o Ministério da Saúde. Voltado a profissionais de nível superior da APS, o curso integra a Estratégia Nacional da Saúde do Homem e Masculinidades, com foco na qualificação de práticas e na construção de espaços de cuidado mais inclusivos e integrados.





