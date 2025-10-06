Cão policial doa sangue para salvar cadela gestante atropelada em Cascavel

O cão policial Átila, da 3ª Companhia do BPRv (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária), doou sangue para salvar a vida de uma cadela gestante vítima de atropelamento no município de Cascavel (Região Oeste). A ação comovente ocorreu na última sexta-feira (3), em um laboratório do Centro Universitário FAG (Fundação Assis Gurgacz).





Átila, um pastor-belga malinois de 7 anos, atua na detecção de drogas, armas e munições. Ele foi levado pela equipe do BPRv até o centro veterinário após um pedido de ajuda dos profissionais que atendiam a cadela ferida, que apresentava anemia severa e precisava urgentemente de uma transfusão para sobreviver.

Após os exames, o cão policial foi considerado um doador compatível e realizou a doação de sangue canino. O procedimento foi acompanhado por médicos veterinários e estudantes da instituição. Graças à transfusão, a cadela apresentou melhora significativa e segue em observação, com quadro estável.

O Capitão Beiger, reforçou a importância da doação de sangue animal e deixou uma mensagem de conscientização: “Se o seu amigo de quatro patas é saudável e vacinado, considere cadastrá-lo como doador. Uma simples atitude pode salvar vidas”, destacou.



