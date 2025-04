Cão sobrevive a queda de penhasco e é resgatado com vida por bombeiros no PR

Teco, um cão da raça Beagle, caiu de um penhasco de aproximadamente 20 metros no Morro da Santa, na região dos Alagados, em Ponta Grossa. O acidente aconteceu na última sexta-feira (18), e o resgate foi realizado com sucesso pelo Corpo de Bombeiros. O animal estava desaparecido havia cerca de 2h30 até responder aos chamados do soldado Rodrigues. Ele foi encontrado assustado, mas aninhou-se nos braços dos três integrantes da equipe de resgate.





A história de Teco ganhou destaque nas redes sociais. O cão estava em um passeio com seu tutor, Luis, e outro Beagle chamado Tico. Ambos seguiam um rastro, típico do comportamento da raça, que é conhecida por suas habilidades de caça. Enquanto Tico atendeu ao chamado do tutor para retornar, Teco continuou seguindo o cheiro e acabou caindo do penhasco. "Foi justamente por seguir esse rastro que ele caiu", explica a tenente Mariana Assunção, responsável pela equipe de resgate. "O local tem entre 15 e 20 metros de altura".

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A suspeita é de que a queda não tenha sido direta. Teco pode ter ficado preso na vegetação durante a descida, o que amorteceu o impacto. O tutor relatou ter ouvido o cão chorando e uivando por cerca de 40 minutos, até escutar um estalo de galho, seguido de silêncio — possivelmente o momento em que Teco chegou a uma parte segura.





A emergência foi acionada por uma terceira pessoa que encontrou Luis no morro, utilizando um rádio amador, e depois ligou para o 193. A localização e um vídeo foram enviados por volta das 13h. Como conheciam a área, os bombeiros decidiram iniciar a busca pela base do penhasco.