Motorista morre em capotamento de caminhão em Ibaiti

Um motorista morreu no capotamento do caminhão que conduzia em Ibaiti (Norte Pioneiro) no fim da noite de sábado (15).





Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a situação ocorreu por volta das 23h40 no km 121 da rodovia BR-153. O veículo seguia sentido Ibaiti a Ventania (Norte Pioneiro) e, após o capotamento, o corpo do homem ficou preso nas ferragens. Foi necessária a intervenção do Corpo de Bombeiros de Ibaiti para a remoção. Após várias horas de trabalho, foi possível acessar a cabine, e o óbito foi confirmado pelo médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

O truck Ford transportava fardos de papelão, e o condutor ainda não foi identificado.

Compareceram ao local a Polícia Científica e o IML (Instituto Médico-Legal) de Jacarezinho, que fizeram o encaminhamento do corpo.