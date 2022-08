Capotamento de carro mata passageira na PR-436 em Ribeirão do Pinhal

Uma mulher de 71 anos morreu no capotamento de um carro na tarde de domingo (14) na PR-436 em Ribeirão do Pinhal (Norte Pioneiro).

Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 16h15, no km 62 da rodovia. Por meio dos dados colhidos no local e depoimento do condutor, de 72 anos, os policiais apuraram que o Peugeot 207 Passion, placa de Ribeirão do Pinhal, trafegava pela rodovia entre Abatiá e Ribeirão do Pinhal, pista simples e sem chuva, quando houve um choque seguido de capotamento.





O motorista, que não era habilitado, não se feriu. Foi submetido ao teste de etilômetro, com resultado de 0,0mg/L. A passageira morreu no local, e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Jacarezinho.





Não foram divulgados mais dados do acidente.