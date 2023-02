Carnaval já atraiu quase 100 mil foliões em Cornélio Procópio

Nem o tempo de chuva tem atrapalhado os foliões que estão aproveitando o Carnaval de Cornélio Procópio. Em quatro dias de evento, a edição de 2023 já atraiu quase 100 mil pessoas para a Avenida XV de Novembro, a principal via da cidade. O maior público da festa foi visto nesta segunda-feira (20) com a apresentação do grupo Bonde do Tigrão, que atraiu mais de 32 mil pessoas para as ruas.





Rafael Haddad, secretário municipal de Cultura de Cornélio Procópio, comemora a retomada da festa na cidade, que teve as edições de 2021 e 2022 canceladas por conta da pandemia da Covid-19. “Estamos muito felizes com a participação da população e com as apresentações dos artistas e dos blocos, que foram um sucesso”, conta. Segundo ele, apesar do município ter tradição nas festas de rua, ele garante que essa é a maior edição de todos os carnavais de Cornélio Procópio, com a presença de artistas de renome nacional.

A programação do Carnaval de Cornélio Procópio começou no dia 17, com show comandado pela cantora Carla Cristina, ex-vocalista da banda As Meninas; nos dias 18 e 19 o show foi de Carla Visi, ex-vocalista do grupo Cheiro de Amor. Nesta segunda-feira, a festa foi por conta do grupo Bonde do Tigrão. Em todos os dias de evento, três bloquinhos locais se apresentaram na avenida: Família É Nóis no Samba, Bloco do Neno e Bloco Pode Vim. A banda O Bahia, que comandou o trio elétrico antes dos shows, fecha o Carnaval de Cornélio de 2023 nesta terça-feira. Tocando axé e pagode, a população vai poder conferir a apresentação a partir das 19h. “É uma programação mais leve, já que muita gente volta ao trabalho na quarta”, explica.





