Carrinho descarrila e fere três crianças em parque de diversões em Maringá

Um carrinho elétrico de um parque de diversões descarrilou e feriu três crianças em um parque de diversões em Maringá (Noroeste) na noite de domingo (18).







Segundo o Corpo de Bombeiros, a situação ocorreu por volta das 23h, na esquina das avenidas Colombo e Tuiuti. Conforme os socorristas, houve um tombamento do brinquedo, e as crianças - idades não informadas - se feriram levemente - houve recusa de atendimento, sem encaminhamento ao hospital.

A equipe pediu alguns documentos ao pessoal do parque, não foi um ato fiscalizatório formal do Corpo de Bombeiros, e o local estava em conformidade com as normas da corporação.