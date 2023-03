Caso Eduarda Shigematsu: Justiça adia julgamento

Uma liminar concedida na tarde desta terça-feira (28) pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça) adiou mais uma vez o julgamento do caso que envolve a morte de Eduarda Shigematsu, de 11 anos. O julgamento aconteceria às 8h30 desta quarta-feira (29), no tribunal do júri de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina). A defesa do réu Ricardo Seidi, pai de Eduarda, impetrou um habeas corpus no STJ que suspendeu o julgamento após quase quatro anos de espera. O caso já teve pelo menos dois adiamentos.





Estariam no banco dos réus Ricardo Seidi e Terezinha de Jesus Guinaia, pai e avó da menina. O pai da criança é acusado de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e falsidade ideológica, enquanto que a avó paterna será julgada pelos crimes de ocultação de cadáver e falsidade ideológica.

Para a defesa da mãe da garota, o processo tem laudos que mostram que os dois teriam responsabilidade na morte. “Todos aguardam a concreta realização da justiça penal. Os fatos foram praticados, o conjunto comprobatório é robusto e a criança Eduarda veio a falecer pela conduta impetrada pelos dois réus. Trata-se de um crime trágico e injustificável sob qualquer ponto de vista”, afirmou o advogado Hugo Esteves, que também será assistente de acusação.





Recentemente, os advogados de Ricardo Seidi tentaram mudar o júri popular de Rolândia para outra cidade, alegando comoção com a história, o que foi negado pelo TJ-PR (Tribunal de Justiça do Paraná).





