Castrapet começa nova fase em novembro no Paraná: veja cidades contempladas

O CastraPet (Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos) terá uma nova fase a partir de novembro. O quarto ciclo do projeto vai beneficiar 175 municípios de todas as regiões do Paraná, representando aproximadamente 44% do território estadual.







Os primeiros atendimentos vão ocorrer na sexta-feira (1º/11), em Guaíra, na região Oeste, Godoy Moreira, no Vale do Ivaí, e Bocaiúva do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. Essa nova fase vai até abril de 2025, com estimativa de esterilizar 35.282 animais, entre cães e gatos.



O programa terá investimento nesta etapa de R$ 9.625.000,00. Ao fim deste ciclo, o Castrapet Paraná terá atendido mais de 107 mil animais de 324 municípios (81% do Estado) desde que foi implementado pela Sedest (Secretaria Estadual do Desenvolvimento Sustentável). A proposta contempla exclusivamente pets da população de baixa renda, de organizações da sociedade civil ou de protetores independentes.





“São números bem significativos que impactam diretamente na vida das famílias paranaenses. Uma iniciativa relevante para o bem-estar animal, para o meio ambiente e para a saúde pública. Lembrando que é um apoio direto às organizações não governamentais, às pessoas de menor renda e aos municípios”, destaca o secretário do Desenvolvimento Sustentável, Everton Souza.



Além da promoção da saúde pública, um esforço contínuo é direcionado à educação sobre a tutela responsável de cães e gatos. Sendo assim, a iniciativa assumiu um papel crucial na conscientização ambiental, especialmente entre crianças e adolescentes.





Para isso, o Governo do Estado monitora de perto as atividades de educação ambiental organizadas pelas cidades parceiras, uma das condições para que os municípios sejam integrados ao Castrapet.





