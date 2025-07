Cataratas do Iguaçu compete para ser o principal atrativo turístico da América do Sul

As Cataratas do Iguaçu estão na corrida pelo WTA (World Travel Awards) 2025, competindo pelo título de Principal Atrativo Turístico da América do Sul. A votação está aberta ao público até o próximo domingo (3). O conjunto de quedas d'água está concorrendo com atrações como Machu Picchu, no Peru - vencedora invicta desde a criação da categoria, em 2018 -, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e outros destinos naturais, como o Deserto do Atacama, no Chile.

A premiação permite que o público vote por meio de um cadastro no site oficial do World Travel Awards. No portal, a votação é organizada por regiões do continente, e os votantes podem escolher entre diferentes setores do turismo e experiências.





Esta é a 32ª edição do prêmio, reconhecido como o Oscar do Turismo Mundial. A premiação destaca os principais atrativos turísticos em todos os continentes e reconhece os melhores do setor, incluindo destinos, hotelaria, parques aquáticos e empresas de viagens. Os vencedores serão revelados em uma cerimônia que ocorrerá em Cancún, no México, no dia 27 de setembro.

As Cataratas do Iguaçu, situadas no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, Brasil, e no Parque Nacional Iguazú, na província de Misiones, na Argentina, são consideradas uma das Sete Maravilhas Mundiais da Natureza desde 2011. O Parque Nacional do Iguaçu é um Patrimônio Mundial Natural da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) desde 1986.





O Parque Nacional do Iguaçu também já aparece entre as melhores atrações do Brasil e da América do Sul pelo Tripadvisor, uma das principais plataformas de compartilhamento de informações entre viajantes.

