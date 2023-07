Cataratas do Iguaçu tem vazão de 7 milhões de litros d’água por segundo

O Parque Nacional do Iguaçu, Patrimônio Mundial Natural, que abriga as Cataratas do Iguaçu (Oeste) , fronteira com a Argentina, registrou nesta quarta-feira (12), a vazão de 7 milhões de litros d’água por segundo. A vazão está 5 vezes acima da média, que é de 1 milhão e 500 mil litros.







O parque se consolidou como referência na conservação da natureza e no turismo sustentável no mundo. A unidade de conservação brasileira faz fronteira com a Argentina, na província de Missiones.

O Parque Nacional do Iguaçu é administrado pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), órgão federal responsável pela administração das unidades de conservação federais do Brasil.





