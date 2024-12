Cataratas do Iguaçu têm vazão de sete milhões de litros de água por segundo

O Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu (Oeste) está com um encantamento especial na manhã desta segunda-feira (9), com a vazão das Cataratas do Iguaçu chegando a sete milhões e 840 mil litros d’água por segundo.





A Trilha das Cataratas segue aberta normalmente, porém a Trilha Ytepopo e os caminhos das Bananeiras e do Poço Preto estão fechados temporariamente, por conta do aumento do nível do rio. A previsão é de que a vazão diminua nas próximas horas.

Em 2024, a vazão mais alta registrada foi em maio e em julho, épocas em que foi ultrapassada a marca de oito milhões de litros d’água por segundo. Já em 2023, a maior vazão foi de 24 milhões de litros d’água por segundo, no mês de outubro, registrando um aumento de 16 vezes na média, que é de um milhão e 500 mil litros d’água por segundo.





FUNCIONAMENTO

O Parque Nacional do Iguaçu terá horário ampliado na alta temporada, período de final de ano e férias escolares. A partir do dia 21 de dezembro até 31 de janeiro de 2025, a unidade abrirá todos os dias, das 8h às 16h.





O aumento no horário de visitação proporciona mais tempo aos visitantes e melhora a experiência do passeio na Maravilha Mundial da Natureza.





