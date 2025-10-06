Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Celebração especial

Cavalgada abre programação de aniversário de Arapongas

Redação Bonde
06 out 2025 às 16:18

Compartilhar notícia

Foto: Divulgação/Prefeitura de Arapongas
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Dezenas de pessoas prestigiaram a Cavalgada que ocorreu no domingo (5), que abre oficialmente o calendário de comemorações do aniversário de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina). A promoção é do Rancho Pingo de Ouro, com apoio da Prefeitura de Arapongas.


Os cavaleiros saíram por volta das 11h da Rua Perdiz-do-Mar, no local que é mais conhecido como “Rancho do Zelão”, seguindo pela Avenida Arapongas até a Praça Doutor Júlio Junqueira (Praça Mauá), com retorno em seguida de volta ao rancho.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram

WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.

Logo do Portal Bonde

Clique aqui para enviar sugestões de pautas, imagens e dicas para o Portal Bonde

Publicidade
Publicidade


“A Cavalgada já acontece há anos, mas primeira vez com apoio da Prefeitura e já foi um sucesso! Muitos cavaleiros, comitivas de vários lugares e muitas famílias”, enalteceu o secretário de Cultura, Pedro Ziroldo.


“É uma cultura presente em Arapongas e por isso a importância de valorizá-la. A Cavalgada também abre as comemorações da semana e já anuncia a grande festa ExpoArapongas. O passeio pela avenida encantou os moradores e promete encantar ainda mais no próximo ano”, destacou Pedro Ziroldo.


O município completa 78 anos no dia 10 de outubro.

Cadastre-se em nossa newsletter


(Com informações da Prefeitura de Arapongas)

Arapongas prefeitura de arapongas Aniversário de Arapongas Festa municipal Cavalgada Celebração
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas