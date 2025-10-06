Cavalgada abre programação de aniversário de Arapongas

Dezenas de pessoas prestigiaram a Cavalgada que ocorreu no domingo (5), que abre oficialmente o calendário de comemorações do aniversário de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina). A promoção é do Rancho Pingo de Ouro, com apoio da Prefeitura de Arapongas.





Os cavaleiros saíram por volta das 11h da Rua Perdiz-do-Mar, no local que é mais conhecido como “Rancho do Zelão”, seguindo pela Avenida Arapongas até a Praça Doutor Júlio Junqueira (Praça Mauá), com retorno em seguida de volta ao rancho.

“A Cavalgada já acontece há anos, mas primeira vez com apoio da Prefeitura e já foi um sucesso! Muitos cavaleiros, comitivas de vários lugares e muitas famílias”, enalteceu o secretário de Cultura, Pedro Ziroldo.





“É uma cultura presente em Arapongas e por isso a importância de valorizá-la. A Cavalgada também abre as comemorações da semana e já anuncia a grande festa ExpoArapongas. O passeio pela avenida encantou os moradores e promete encantar ainda mais no próximo ano”, destacou Pedro Ziroldo.





O município completa 78 anos no dia 10 de outubro.

(Com informações da Prefeitura de Arapongas)