Cervejaria abre as portas para visitação do público; fábrica de Ponta Grossa está na lista

Em comemoração aos 25 anos de história, a Ambev abre as portas e convida o público para conhecer a produção da cerveja e aproveitar a programação especial durante o mês de novembro, que inclui também harmonizações com rótulos premiados. Mais de 100 mil visitantes já passaram pelas unidades da Ambev conhecendo o processo por trás de marcas icônicas. As visitas são gratuitas para maiores de 18 anos, com agendamento pelo site da Ambev.





CERVEJARIA DE PONTA GROSSA ESTÁ NA LISTA PARA VISITAÇÃO DO PÚBLICO

Durante o mês de novembro, de terça a sábado, cinco cervejarias da Ambev - Ponta Grossa (PR), Jaguariúna (SP), Agudos (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Itapissuma (PE) - tornam-se destinos imperdíveis para sair da rotina com uma experiência saborosa, afetiva e repleta de aprendizado. Entre terça e sexta-feira, quem visitar uma das fábricas pode esperar uma imersão na história da cerveja, explorando ingredientes, etapas de produção e, ao final, degustar um chopp direto do tanque. Aos sábados, além da programação habitual, haverá uma harmonização especial de aniversário com cervejas premiadas da companhia.





E quando se trata de prêmios, a Ambev, em 25 anos, já conquistou mais de 1.300 medalhas em concursos cervejeiros. Nesta semana, no dia 14 de novembro, Dia Mundial da Qualidade, a companhia destaca esse dado para reforçar o compromisso em entregar produtos seguindo os mais altos padrões de qualidade aos consumidores.

Dentre os rótulos campeões, durante a harmonização, os visitantes vão experimentar junto com comidinhas populares em aniversários, Spaten, medalha de ouro no World Beer Awards, Colorado Demoiselle, medalha de prata; e Colorado Appia, ouro e vencedora do título de country winner (campeã nacional), ambas na mesma premiação.





UM BRINDE À TRADIÇÃO





Além de oferecer a oportunidade de conhecer de perto a história e o processo de produção da cerveja, algumas cervejarias da Ambev preservam tradições que são parte da história da companhia. Em Jaguariúna (SP), os pinguins no salão de brassagem aguardam o carinho dos visitantes — reza a lenda que quem não o fizer ficará sem cerveja gelada para sempre. Em Ponta Grossa (PR), o mural de mosaico deve ser tocado para acionar a mesma superstição. Já em Agudos (SP), o "Sino de Nussdorf", trazido da Áustria em 1951, é tocado sempre que uma cerveja "perfeita" é produzida, isto é, uma cerveja que não apresenta defeitos sensoriais, de acordo com a análise de especialistas cervejeiros. O sino está na cervejaria desde 1980.





