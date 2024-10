Chuva deixa 155 mil casas sem energia no Paraná; 22 mil são da região Norte

As chuvas que assolam o Paraná nesta quinta-feira (24) deixaram 155 mil imóveis sem energia elétrica. Na região Norte do estado, pelo menos 22 mil casas ainda estão desligadas, sendo 1,4 mil só em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) e 10 mil em Apucarana. A ventania alcançou 78 km/h na região.





A Copel informou, por meio de nota, que cerca de dois mil profissionais trabalham em todo o Paraná para restabelecer o fornecimento de energia após estragos provocados pelo temporal de grandes proporções que atingiu diversas regiões do estado.

As equipes trabalham para atender a 1,9 mil serviços emergenciais espalhados por todo o estado. Cada emergência é um ponto diferente da rede que precisa ser inspecionado e consertado.





No Noroeste, a Copel registra cerca de oito mil desligados no momento, afetando principalmente os municípios de Nova Esperança, Icaraíma, Mandaguari e Marialva. Na Região Centro-Sul há cerca de 3 mil imóveis desligados no momento. Os municípios mais afetados são União da Vitória e Palmeira.





As regiões Oeste e Sudoeste são as mais afetadas e somam 88 mil consumidores sem acesso à energia. As fortes rajadas de ventos provocaram a queda de uma torre de transmissão na região. Em Cascavel (Oeste), onde foram registrados ventos de mais de 100 km/h, há 21 mil imóveis desligados no momento.

Além de Cascavel, Santa Tereza do Oeste, Nova Prata do Iguaçu e São Jorge do D'Oeste são os municípios mais afetados no Oeste e no Sudoeste. Mais da metade dos serviços emergenciais se concentra nessas regiões.





Na Região Metropolitana de Curitiba e no litoral do estado há 34 mil imóveis desligados no momento. Os municípios mais afetados são Rio Branco do Sul, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Colombo e Quatro Barras.