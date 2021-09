Chuva deixa 30 mil casas sem energia em Maringá

chuva de menos de 20 minutos foi suficiente para deixar mais de 30 mil casas sem energia elétrica em Maringá, na tarde desta terça-feira (14), segundo estimativas da Copel.







De acordo com a prefeitura de Maringá, as regiões mais afetadas foram a Morangueira, o Jardim Alvorada, o centro, Parque das Palmeiras, Jardim Quebec, Parque das Grevileas, entre outros. Há árvores caídas, casas destelhadas e fachadas de empresas danificadas. Além disso, os semáforos nas avenidas Tuiuti, Morangueira e Pedro Taques estão desligados pela falta de energia elétrica. Ainda há comunicados de problemas em outras regiões da cidade.

Continua depois da publicidade





A prefeitura, em nota, pede que os motoristas e motociclistas circularem com cuidado, pois é grande o risco de acidente: "as pessoas devem evitar sair de casa nessas regiões afetadas porque há fios da rede elétrica caídos", adverte.

Continua depois da publicidade





Em caso de árvores e postes caídos, a recomendação é de entrar em contato com os órgãos públicos para tomar as medidas cabíveis. O contato pode ser feito no site da ouvidoria ou no telefone da Defesa Civil (44) 99103-8319. Para falta de energia elétrica, basta ligar para a Copel pelo 0800 51 00 116 e WhatsApp (41) 3013-8973.