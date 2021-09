Estragos da chuva forte deixa moradores de Londrina e Cambe sem água

chuva forte surpreendeu os moradores de Londrina e Cambé, deixando diversos estragos pelas cidades. O temporal também resultou na falta de energia, que, de acordo com a Sanepar, poderá acarretar em um desabastecimento de água nos municípios.







A companhia explicou, em nota, que a falta de energia afetou as unidades dos sistemas produtores do Cafezal e Tibagi, que só retornaram a operar por volta das 19h. Com isso, o abastecimento nas regiões norte, centro e sul de Londrina e na cidade de Cambé já retorna à normalidade..

Por outro lado, ainda de acordo com a companhia de saneamento, os bairros das regiões leste e oeste de Londrina ainda estão com o abastecimento paralisado devido aos baixos níveis dos reservatórios, Santos Dumont e Maria Lúcia, respectivamente. Nessas regiões, a normalização da distribuição de água deve ocorrer somente na madrugada desta quarta-feira (15).

A Sanepar ressalta que apenas imóveis sem caixa d’água são afetados pelo desabastecimento. A companhia sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.