Chuva 'suja água' e provoca desabastecimento temporário em Ibiporã

A chuvarada que ocorreu entre a noite de segunda-feira (17) e a madrugada de terça-feira (18) provocou o desabastecimento de água temporário em Ibiporã. Segundo o Diretor-Presidente da Samae (Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto), Gustavo Toneli de Sá, por conta da coloração provocada pela mistura do barro com a água, chamada de turbidez, o tratamento torna-se impraticável, pois o sistema aceita tecnicamente turbidez de até 2000 ntu (unidade de medida de turbidez), mas chegou a 8000 ntu.





“A gente consegue tratar até 3000 ntu. Nós ficamos sem condições de tratamento e baixou bem o nosso reservatório. Conseguimos fazer umas manobras de setor e não houve desabastecimento no centro, mas, na região sul de Ibiporã, faltou um pouco de água das 11h até as 13h.” Sá apontou que, das 23.600 ligações ativas em Ibiporã, entre 15% a 20% foram atingidas pelo desabastecimento.



Publicidade

Publicidade





Sá ressaltou que há previsão de chuva nos próximos dias para a região e, por isso, existe a possibilidade de voltar a impactar no abastecimento. “Voltando à condição da água muito turva, isso vai influenciar no tratamento. Vamos trabalhar o tempo todo agora para armazenar mais água com o objetivo de não ter desabastecimento, mas, se tiver turbidez muito alta, pode [voltar a] faltar água. Já colocamos essa informação no nosso site e no site da prefeitura e espalhamos em nossas redes sociais [aviso] para as pessoas economizarem água, senão, há o risco de racionamento”, destacou.





Ele apontou que, no plano diretor, há a recomendação de que as pessoas tenham em suas residências uma caixa d’água com capacidade de 200 litros de consumo mínimo diário por morador da casa.





O Samae aponta que a captação do ribeirão Jacutinga possibilita que, assim que houver a estabilização climática, o abastecimento volte à normalidade.