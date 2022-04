Ciclista morre após ser atingido por carro em Cruzmaltina

Um ciclista de 53 morreu após ser atingido por um carro na PRC-272, em Cruzmaltina (Norte Central), na noite desta quarta-feira (6).

De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente aconteceu no km 234 da via, por volta das 18h40. Um Volkswagen Gol, com placas de Cruzmaltina, teria atingido a traseira de uma bicicleta que estava sobre a rodovia.

O motorista do carro, um homem de 33 anos, não teve ferimentos. O ciclista, no entanto, ficou gravemente ferido. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu a caminho do hospital.





Estiveram no local do acidente um investigador da Polícia Civil e um perito criminalista.