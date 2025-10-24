Pesquisar

Fuga Animal

Cinco macacos-prego fogem do Bosque Municipal de Apucarana

Redação Bonde com assessoria de imprensa
24 out 2025 às 16:02

Foto: Divulgação/Prefeitura de Apucarana
Cinco dos 13 macacos-prego abrigados no Bosque Municipal de Apucarana (Centro-Norte) fugiram do local. A ausência dos animais foi constatada pelos funcionários na manhã desta sexta-feira (24). Segundo informações da prefeitura, quatro animais foram localizados, mas o quinta continua desaparecido.


A administração municipal solicita a colaboração dos moradores da região do Jardim São Pedro e arredores para localizar o macaco-prego. Caso alguém aviste algum dos macacos, deve entrar em contato com o Bosque Municipal pelo telefone (43) 3424-0774 ou com a Guarda Civil Municipal pelos números 153 e (43) 99654-7993 (WhatsApp).

O secretário municipal do Meio Ambiente, Diego Silva, alerta a população para que não tente capturar animal por conta própria. “Os macacos-prego podem ser agressivos, especialmente quando se sentem ameaçados ou quando sua busca por comida é frustrada”, orienta o secretário.


A equipe do Bosque Municipal segue realizando buscas e adotando as medidas necessárias para garantir a segurança dos animais e da população.

(Com informações da Prefeitura de Apucarana)

