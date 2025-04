Cinco municípios do Paraná ultrapassam a média de chuvas de abril em menos de 15 dias

Cornélio Procópio e Ubiratã registraram apenas 1,6 mm de chuva até o momento. Cruzeiro do Iguaçu, que historicamente soma 223,4 mm no mês de abril inteiro, teve um acumulado, até o momento, de apenas 24,6 mm.

“Em contrapartida, por exemplo, temos o Norte Pioneiro com pouquíssima chuva, chuvas inferiores aos 15 milímetros de acumulado nesses primeiros 15 dias do mês, ou seja, ainda existe uma irregularidade muito grande sobre o Estado. Nas outras áreas, o percentual ainda é de 50% a 60% da média climatológica. Assim espera-se que até o fim do mês os valores normais ou climatológicos sejam atingidos normalmente”, explica Lizandro Jacobsen, meteorologista do Simepar.

Uma das características do outono é a chuva irregular e abril está demonstrando isso. Enquanto o Norte Pioneiro segue com volumes abaixo da média prevista para o mês, cinco municípios que ficam no Centro-Sul, Leste e Litoral do Paraná já ultrapassaram esse limite em menos de 15 dias.

A semana começa com um tempo um pouco mais instável do Leste ao Litoral do Estado.

“Essas regiões permanecem com bastante nebulosidade ao longo do dia e dificilmente teremos o predomínio de sol entre a região da Capital e as praias, inclusive com ocorrência de algum chuvisco ocasional ao longo desta segunda-feira e temperaturas mais amenas, em função de uma baixa pressão que está sobre o oceano. Ela impulsiona a entrada de ar úmido sobre o continente e mantém essa camada de nuvens baixas, que se estende desde a região das praias até parte dos Campos Gerais”, detalha Jacobsen.





Nas outras regiões do Estado o predomínio é de sol e o destaque é para a amplitude térmica. Guarapuava, Londrina e Paranavaí tiveram hoje a menor temperatura do ano até o momento: 10,6°C, 15,9°C e 16,6°C, respectivamente, e à tarde devem chegar a 23°C, 24,6°C e 28°C, na mesma ordem.

Nos próximos dias deve ocorrer bastante variação das condições do tempo. “Terça-feira áreas de instabilidade se formam rapidamente no Paraguai e avançam para cima do Paraná, e com isso o tempo muda rápido entre o Oeste e Noroeste, com pancadas de chuva e trovoadas, mas esse sistema atravessa todo o Estado e deixa o tempo instável também nas outras regiões paranaenses”, acrescenta Jacobsen.





“Na quarta-feira, uma nova frente fria avança pelo Sul do Brasil, mas com fraca intensidade, provoca muito mais ocorrência de chuva localizada ou aumento da nebulosidade do que propriamente a ocorrência de temporais. De quinta-feira em diante teremos a atuação de uma massa de ar não tão frio, mas que deixa a temperatura um pouco mais amena”, ressalta o meteorologista.