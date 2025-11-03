Cinco sistemas de abastecimento de água ainda estão sem energia no Norte e Noroeste

A Sanepar informou, na tarde desta segunda-feira (3), que alguns municípios das regiões Norte e Noroeste do Paraná permanecem com sistemas de abastecimento prejudicados após as chuvas deste fim de semana.





São cinco sistemas ainda sem energia: Assaí, poço do distrito de Pau d’Alho; Bom Sucesso, todos os poços da cidade sem energia; Guaraci, apenas o poço do distrito Bentópolis; Mauá da Serra, unidades de distribuição paralisadas; e São Pedro do Ivaí, distrito Marisa.





Equipes da Copel estão em campo, porém não há previsão de retornar o fornecimento de energia. As chuvas também provocaram danos em equipamentos da Estação de Tratamento de Água em Faxinal.





A Sanepar retomou o rodízio no abastecimento neste município, já que o poço que completa a produção segue em manutenção. A cidade foi dividida em duas zonas, alta e baixa, e até sábado (8), seguira com 12h de interrupções em dias alternados.





A cidade de Sapopema teve que parar a produção no início desta tarde devido ao arraste de sujeira na captação. Foi necessário fazer uma limpeza no canal de entrada da unidade e parar a ETA. A produção foi retomada, mas os níveis de reservação estão baixos, podendo haver oscilação de pressão na rede ou falta de água pontual na parta alta da cidade entre a tarde e noite desta segunda.





Os sistemas afetados pelas chuvas e quedas de energia, que voltaram a ser operados, mas seguem ainda em recuperação nesta tarde são: Jandaia do Sul e São João do Ivaí. A população deve evitar desperdícios e priorizar o uso da água para alimentação e higiene pessoal.





NORMAL





Outros sistemas da região afetados pelas chuvas já estão sendo operados dentro da normalidade. Porém, em função da parada de domingo (2), podem apresentar situações pontuais de desabastecimento em alguns pontos mais afastados dos reservatórios ou nas regiões mais altas da cidade. Nestes casos, o cliente pode ajudar a mapear e identificar os problemas, registrando a situação em canais oficiais.





ATENDIMENTO





O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo whatsapp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.





Informações também podem ser obtidas e serviços podem ser solicitados pelo aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br





A Sanepar lembra que, de acordo com norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.