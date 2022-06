Colisão frontal de carro e caminhão-guincho mata motorista na BR-369 em Santa Mariana

Uma batida frontal de um carro e um caminhão-guincho matou um motorista na BR-369 em Santa Mariana (Norte Pioneiro) na noite de domingo (19).

Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente ocorreu por volta das 22h40, no km 71 da rodovia. A colisao envolveu um caminhão-plataforma e um Volkswagen Gol. O guincho seguia sentido Bandeirantes a Santa Mariana, e o automóvel seguia no sentido inverso. O condutor do Gol ficou encarcerado nas ferragens e foi a óbito no local.

Houve o comparecimento da Polícia Civil de Santa Mariana, da perícia e do IML (Instituto Médico-Legal) de Jacarezinho (Norte Pioneiro).





A PRF está apurando as cincunstancias e fará o boletim de acidente de trânsito.