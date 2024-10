Colisão frontal de carros mata motorista em Umuarama

Uma colisão frontal de carros matou um motorista em Umuarama (Noroeste) no fim da manhã de sexta-feira (25).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu por volta das 11h40, no quilômetro 132 da PR-482. Conforme vestígios encontrados pelos policiais no local, transitava o Chevrolet Astra quando o condutor efetuou uma manobra de ultrapassagem e colidiu frontalmente com o Chevrolet Corsa que transitava em sentido contrário e na mão regulamentar de direção.

O motorista do Astra não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O condutor do Corsa não fez o teste de etilômetro em virtude de o mesmo ter sido hospitalizado.





A rodovia não permaneceu bloqueada, pois os veículos transitaram por uma via alternativa na área.