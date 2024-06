Colisão frontal mata três pessoas na PR-170 em Rolândia

Uma colisão frontal de dois carros matou três pessoas na PR-170 em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) na noite de quarta-feira (12).







Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual) e o Corpo de Bombeiros, a situação ocorreu por volta das 21h30, no quilômetro 70 da rodovia. Conforme dados colhidos pela PRE, trafegava o Toyota Corolla, placa de Porecatu (Região Metropolitana de Londrina), pela rodovia estadual no sentido de Rolândia a Jaguapitã (Região Metropolitana de Londrina)quando se envolveu no sinistro com o Chevrolet Corsa de placa de Jaguapitã.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A passageira do Corolla de 32 anos morreu na ambulância dos Bombeiros. O motorista, de 29 anos, com ferimentos moderados, foi encaminhado para o Hospital São Rafael de Rolândia. O passageiro, um menino de um ano e meio, com ferimentos graves, foi levado para o HU (Hospital Universitário) de Londrina.





O condutor do Corsa, de 45 anos, e o passageiro - que não foi identificado - também morreram. Os corpos foram encaminhados ao IML (Instituto Médico-Legal) de Londrina.

Publicidade





Agente de Polícia Civil de Rolândia e perícia criminal compareceram para o atendimento da ocorrência.







Ambos os veículos foram liberados no local.