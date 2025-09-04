Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
PR-151

Colisão traseira entre dois veículos deixa um dos condutores ferido em Carlópolis

Redação Bonde com PMPR
04 set 2025 às 17:44

Compartilhar notícia

Foto: Divulgação / PMPR
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Dois veículos colidiram na manhã desta quarta-feira (3), enquanto trafegavam pela PR 151, no município de Carlópolis (Norte Pioneiro). Ambos seguiam pela rodovia rumo ao município de Ribeirão Claro (Norte Pioneiro) quando, no Km 44, o condutor do Volkswagen Voyage acertou a traseira do automóvel que estava à frente, um Chevrolet Monza.


Foto: Divulgação / PMPR


O condutor do Monza atingido, de 66 anos, ficou com ferimentos após o acidente, sendo encaminhado ao Pronto Socorro de Carlópolis para atendimento. O motorista do Voyage, 65, realizou o teste do etilômetro que apontou nenhum uso de substância alcoólica.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Os dois automóveis foram danificados com a colisão e liberados para retirada.


BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

Colisão entre veículos Colisão traseira Carlópolis acidente acidente de trânsito PR 151 Ribeirão Claro
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas