Colisão traseira entre dois veículos deixa um dos condutores ferido em Carlópolis

Dois veículos colidiram na manhã desta quarta-feira (3), enquanto trafegavam pela PR 151, no município de Carlópolis (Norte Pioneiro). Ambos seguiam pela rodovia rumo ao município de Ribeirão Claro (Norte Pioneiro) quando, no Km 44, o condutor do Volkswagen Voyage acertou a traseira do automóvel que estava à frente, um Chevrolet Monza.



Foto: Divulgação / PMPR



O condutor do Monza atingido, de 66 anos, ficou com ferimentos após o acidente, sendo encaminhado ao Pronto Socorro de Carlópolis para atendimento. O motorista do Voyage, 65, realizou o teste do etilômetro que apontou nenhum uso de substância alcoólica.

Os dois automóveis foram danificados com a colisão e liberados para retirada.

