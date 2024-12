Com 1.176 casos de dengue, regional de Londrina lidera registros de dengue no Paraná

Com 1.176 casos de dengue, a regional de Saúde de Londrina lidera registros de dengue no Paraná. Os dados são da Sesa (Secretaria de Estado da Saúde), por meio da Coordenadoria Estadual de Vigilância Ambiental, e constam nesta terça-feira (10) do novo informe semanal da dengue.





No total, foram registrados mais 462 confirmações da doença. O atual período epidemiológico, iniciado em 28 de julho de 2024, soma 42.325 notificações, 4.997 diagnósticos confirmados e dois óbitos.





São 375 municípios os que já apresentaram notificações da doença, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, e 263 possuem casos confirmados.

As regionais com mais casos confirmados neste período epidemiológico são a 17ª Regional de Saúde de Londrina (1.176); 15ª RS de Maringá (499); 1ª RS Paranaguá (408); 2ª RS Metropolitana (389); e 14ª RS de Paranavaí (375).

Sobre Chikungunya e Zika, doenças também transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Neste período foram confirmados 19 casos de Chikungunya, sendo 274 notificações da doença no Estado.





Quanto à Zika, até o momento ocorreram 22 notificações e nenhum caso confirmado.





Confira o Informe Semanal completo AQUI. Mais informações sobre a dengue estão neste LINK.