Com 12.551, sistema prisional do Paraná registra recorde de inscritos no Encceja PPL 2025

A PPPR (Polícia Penal do Paraná) alcançou um marco histórico no número de custodiados inscritos no Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade) 2025. Ao todo, foram registradas 12.551 inscrições em unidades prisionais do Estado — um aumento de 10,39% em relação ao ano anterior, superando a meta de crescimento estabelecida pela Divisão de Educação e Capacitação da PPPR (10%).





Os números detalhados mostram que, dos inscritos, 9.382 pertencem a estabelecimentos penais, sendo 4.953 para ensino fundamental e 4.429 para ensino médio; 3.081 são de cadeias públicas, com 1.897 do ensino fundamental e 1.184 do ensino médio; e 88 correspondem às APAC (Associações de Proteção e Assistência aos Condenados), sendo 49 do ensino fundamental e 39 do ensino médio.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Entre as nove regionais administrativas da PPPR, Londrina se destaca com o maior número de inscritos, contabilizando 3.296 custodiados, superando os próprios números do ano passado. Em seguida aparecem Curitiba, com 2.739 inscritos, e Umuarama, com 1.491. As demais regionais também registraram participação significativa, com destaque para Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava e Francisco Beltrão.





“A participação dos custodiados no Encceja PPL é uma das ações fundamentais da Polícia Penal do Paraná, que possui uma estrutura específica voltada ao tratamento penal, incluindo a educação dos apenados” explica o diretor-adjunto da Polícia Penal do Paraná, Maurício Ferracini.

Publicidade





“Esse exame permite que pessoas privadas de liberdade concluam, mesmo após a idade adequada, etapas do ensino fundamental e médio. Além de prepará-las para o mercado de trabalho, o certificado obtido contribui para a recuperação e reinserção social e, embora o exame geralmente ocorra fora do ambiente prisional, trazemos essa iniciativa para o sistema penal justamente para fortalecer o processo de reintegração social”, completa.





TRABALHO CONJUNTO

Publicidade

O aumento do número de inscrições foi resultado do trabalho conjunto da Divisão de Educação e Capacitação, setores de pedagogia das unidades penais e ao apoio dos policiais penais que incentivam a inscrição e a participação dos privados de liberdade no exame. Ano após ano, a Polícia Penal do Paraná tem ampliado a participação dos custodiados no Encceja PPL, resultado direto dos investimentos e incentivos voltados à educação e capacitação das pessoas privadas de liberdade.





“Conseguimos ultrapassar a meta de inscrições e estamos confiantes que o número de aprovações dessas pessoas privadas de liberdade também será muito satisfatório. Isso trará como benefício aos custodiados a conclusão do ensino e a remição de pena, demonstrando que não só a educação convencional do Paraná é uma das melhores do Brasil, mas também a educação dentro do sistema prisional promovida pela PPPR está entre as melhores do País”, afirma o chefe da Divisão de Tratamento Penal da PPPR, Diego Piotrowski.

Publicidade





ENCCEJA PPL

Criado em 2002 e realizado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), o Encceja é um exame voluntário e gratuito, destinado a jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou médio na idade apropriada. As provas avaliam competências, habilidades e saberes adquiridos tanto no ambiente escolar quanto em experiências de vida.

Publicidade





As provas serão aplicadas pelo Inep nos dias 23 e 24 de setembro de 2025, em 114 estabelecimentos prisionais do País, incluindo Complexos Sociais, Cadeias Públicas e quatro APAC. Os resultados do Encceja são utilizados por secretarias estaduais de Educação e institutos federais como base para a certificação dos participantes, permitindo a conclusão formal dos ciclos escolares.





"O exame oferece uma referência nacional para a educação de jovens e adultos e contribui com dados relevantes para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade da educação no País", completa Piotrowski.

Publicidade





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.