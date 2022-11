Paraná alcança maior participação da história no PIB nacional

Com os R$ 487,93 bilhões produzidos no Paraná em 2020, o Estado alcançou a maior participação na formação do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil na sua história: 6,412%. Sendo assim, o Estado alcançou o patamar de quarta maior economia do País, ultrapassando o Rio Grande do Sul. É apenas a segunda vez na história que o Paraná chega a esse posto (a última foi em 2013).





Foram produzidos R$ 487.930.593.783 no Estado de um total de R$ 7.609.597.000.001 da soma de todos os demais e do Distrito Federal. O recorde anterior tinha sido em 2016 (6,409%). Em 2019, o indicador ficou em 6,312%.





Os dados são do SCR (Sistema de Contas Regionais) e foram divulgados nesta quarta-feira (16) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Eles mostram que o crescimento de 0,1 ponto percentual no Paraná e o recuo de 0,3 p.p. no Rio Grande do Sul foram determinantes para o Estado alcançar o patamar de quarta maior economia do Brasil.

A maior participação do PIB continua sendo de São Paulo, com 31,2%, seguido de Rio de Janeiro (9,9%) e Minas Gerais (9%). Os outros estados do Sul aparecem com 6,2% (Rio Grande do Sul) e 4,6% (Santa Catarina). Amapá, Acre e Roraima, na outra ponta, têm 0,2% do PIB (cada).





A participação nacional da região Sul se manteve em 17,2%, fruto do aumento relativo no Paraná e em Santa Catarina. No Paraná, a maior influência positiva veio da agricultura, e em Santa Catarina do comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas.

Em termos de participação, houve aumento de 0,6 p.p. na região Norte e de 0,5 p.p. no Centro-Oeste. No Sudeste ocorreu redução de 1,1 p.p., enquanto o Nordeste também manteve a sua participação.

