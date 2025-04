Paraná investe R$ 5,5 milhões em exames oftalmológicos gratuitos, por meio de consultório itinerante

O Governo do Paraná vai investir cerca de R$ 5,5 milhões para a realização de 67 mil consultas e exames oftalmológicos e a distribuição gratuita de 10,9 mil óculos para estudantes da rede estadual de ensino em 93 municípios paranaenses com baixo IDHM (Indice de Desenvolvimento Humano Municipal). A iniciativa faz parte do programa Bons Olhos Paraná, anunciado nesta terça-feira (1º) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior.





Em caráter piloto, a iniciativa inclui triagens, consultas oftalmológicas, exames especializados e a distribuição gratuita de óculos quando houver a identificação da necessidade por meio de diagnóstico médico. Os atendimentos acontecerão de forma itinerante, por meio de consultórios especializados instalados em uma carreta e um ônibus que vão percorrer o Paraná entre abril e julho nesta etapa do programa. Confira AQUI o cronograma completo dos atendimentos.

O programa será custeado com recursos do FIA/PR (Fundo Estadual para Infância e Adolescência). No mesmo evento, o governador anunciou o repasse de outros R$ 159 milhões do FIA/PR para as 399 cidades paranaenses visando o fortalecimento da Política da Criança e do Adolescente.





“Muitas crianças não conseguem aprender direito, ou têm dor de cabeça enquanto estudam, e muitas vezes isso vem de um problema de visão que ela não sabe que tem e que pode ser resolvido com um simples óculos”, afirmou Ratinho Junior. “Vamos levar essa estrutura para as escolas da rede estadual para que as crianças possam fazer exames oftalmológicos e aquelas que porventura precisarem receberão óculos gratuitamente”.

Após os atendimentos nos 93 municípios que recebem a etapa piloto do programa, a intenção, de acordo com o governador, é ampliar a iniciativa para mais localidades. “Vamos começar com cerca de 70 mil atendimentos nessa primeira etapa nos municípios prioritários e a ideia é continuar expandir isso para outras cidades, levando o acesso aos serviços oftalmológicos para todas as nossas crianças”, concluiu Ratinho Junior.





Segundo o fundador da ONG Renovatio, Ralf Toenjes, uma das organizações parceiras do Governo do Estado no projeto, cerca de 18% das crianças têm algum tipo de deficiência visual, o que torna a correção destes problemas uma política pública de educação. “Estudos demonstram que 85% do aprendizado ocorre através dos olhos, então a escola pode ter a melhor estrutura do mundo, mas se a criança não enxerga ela não aprende, sendo que na maioria dos casos um óculos é suficiente para resolver esse problema”, defendeu.

PRÓXIMOS PASSOS





Para encaminhamento das consultas e exames, estão previstos mais de 67 mil atendimentos para credenciamento e triagem das crianças e adolescentes. Eles acontecerão de 7 a 25 de abril de forma presencial e online de 25 de abril a 13 de junho.

Quando necessário, os estudantes passarão por consultas e exames mais especializados, como testes ortópticos, retinografia colorida binocular, biomicroscopia de fundo de olho e mapeamento de retina. O pacote inclui ainda a administração de medicamentos em atenção especializada.





Os alunos que forem diagnosticados com problemas oftalmológicos receberão, de forma gratuita, óculos de grau com lentes antirreflexo e armações de acetato. Eles poderão escolher entre uma série de modelos e cores de armações disponíveis.

As ações do Bons Olhos Paraná são coordenadas pela Sedef (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e Família) e, além do aspecto voltado ao aprendizado, também servirá como prevenção da cegueira infantil e baixa visão de acordo com o chefe da pasta estadual, Rogério Carboni.





“É um serviço completo, em que o estudante em cerca de 20 dias após os exames terá os óculos em mão. E se durante os exames forem identificadas anomalias ou outras doenças que precisem de um atendimento complementar elas serão encaminhadas para a rede estadual de saúde para continuar o tratamento”, explicou o secretário.

Os municípios que receberão a primeira etapa do programa foram selecionados a partir de indicadores sociais que caracterizam regiões e locais com maiores índices de vulnerabilidade. Entre eles, estão o IPDMRenda (Índice Ipardes de Desempenho Municipal Dimensão de Renda) e o IVF-PR (Índice de Vulnerabilidade das Famílias Paranaenses). Também foram incluídos os municípios integrantes do programa Rota do Progresso, por serem aqueles com menor renda média comparada às demais localidades do Estado.





Um dos municípios selecionados foi Itaperuçu, na Região Metropolitana de Curitiba. Parte dos estudantes das escolas estaduais da cidade passou por exames demonstrativos durante o evento, fato que foi mencionado pelo prefeito de Itaperuçu, Edilson Ruiz de Freitas. “Esse é um projeto de extrema importância para a saúde e a educação dos municípios, principalmente aqueles com IDH mais baixos, que é o caso de Itaperuçu. Com isso, o Estado demonstra que está atento às necessidades das pequenas cidades”, declarou.

PARENTALIDADE





No mesmo evento, o Governo do Estado também lançou um curso focado na redução da violência contra crianças a partir da construção de vínculos mais saudáveis entre pais e filhos. A capacitação funcionará na modalidade EAD autoinstrucional – modelo em que o aluno aprende de forma autônoma – e abordará temas como parentalidade positiva, brincar e promoção de espaços seguros e lúdicos para crianças. Ela será dividida em quatro módulos, totalizando 16 horas de curso, com emissão de certificado de conclusão.





A oferta do curso faz parte de uma parceria da Sedef com a ONG ChildFund Brasil que durará dois anos. A organização atua no País desde 1966 para a promoção dos direitos e o desenvolvimento de crianças, adolescentes e suas comunidades em situação de vulnerabilidade, buscando romper o ciclo da pobreza e garantir melhores oportunidades para o futuro das novas gerações.





O presidente da ChildFund Brasil, Maurício da Silva Cunha, exaltou o ineditismo do projeto no âmbito do poder público. “O Paraná é o primeiro estado brasileiro a firmar uma parceria que permitirá a cessão de metodologias na área de proteção à infância, que é o público mais vulnerável a sofrer violências e violações de direito no País”, comentou.





PRESENÇAS





Também participaram do evento o chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega; os secretários estaduais da Saúde, Beto Preto; Trabalho, Qualificação e Renda, Do Carmo; Indústria, Comércio e Serviços, Marco Brasil; e Planejamento, Ulisses Maia; o secretário do Codesul (Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul) pelo Paraná e ex-governador, Orlando Pessuti; o superintendente de Relações Institucionais da Casa Civil, Renato Adur; o líder do Governo na Alep (Assembleia Legislativa do Estado do Paraná), Hussein Bakri, o presidente da Alep, Alexandre Curi