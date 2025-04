Com Curitiba, Paraná passa a ter 218 municípios na vacinação contra dengue

Com o objetivo de aumentar a cobertura da imunização contra a dengue no Paraná, Curitiba também receberá as doses destinadas aos adolescentes de 10 a 14 anos. Com isso, o Estado chega a 218 contemplados para a vacinação, que é dedicada a adolescentes dos 10 aos 14 anos.





O Ministério da Saúde anunciou nesta semana novas ações de enfrentamento à dengue, em apoio aos estados e municípios mais críticos, com foco em 80 cidades prioritárias em todo o Brasil. A Capital do Paraná entrou nessa fase. Uma dessas ações é a garantia do abastecimento da vacina contra a doença.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Querência do Norte, Loanda e Santa Cruz de Monte Castelo, três municípios pertencentes à 14ª Regional de Saúde, também estão na lista, no entanto, por iniciativa da Sesa (Secretaria de Estado da Saúde). Eles já estavam recebendo doses remanejadas de outras localidades, por conta da incidência de casos. A partir de agora as vacinas serão direcionadas especificamente a essas localidades pelo Ministério da Saúde.





A chefe da Divisão de Vigilância do Programa de Imunização da Sesa, Virgínia Dobkowski Franco dos Santos, explica que, com Curitiba, são 218 municípios selecionados para receber a vacina, sendo 149 eleitos pelo Ministério da Saúde, com doses direcionadas, e 69 com o remanejamento de doses.

Publicidade





“Esses municípios que recebem a vacina, mas não foram elencados pelo governo federal, foram acordados com o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Paraná. Levamos em conta a incidência nos últimos 10 anos”, disse.





Em resumo, neste momento as vacinas estão disponíveis em 217 municípios para adolescentes dos 10 aos 14 anos, que podem se proteger contra a dengue. As cidades são pertencentes às regionais de Paranaguá (1ª RS), Foz do Iguaçu (9ª RS), Cascavel (10ª RS), Campo Mourão (11ª RS) Umuarama (12ª RS), Paranavaí (14ª RS), Maringá (15ª RS), Apucarana (16ª RS), Londrina (17ª RS), Toledo (20ª RS) e Ivaiporã (22ª RS).





Para Curitiba, a Sesa ainda aguarda a nota técnica referente ao quantitativo e data de envio desta nova remessa para a distribuição ao município.





Segundo dados do Ministério da Saúde, o Estado registra 159.253 doses aplicadas, o que corresponde a 75,2% das doses recebidas pelo Paraná, 211.705, até agora.