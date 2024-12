Com desconto ofertado de 26,60%, CCR arremata Lote 3 do pedágio do Paraná

O Lote 3 da concessão das rodovias do Paraná, importante para a região de Londrina, foi arrematado pela proponente CCR S.A, que ofereceu 26,60% de desconto sobre a tarifa básica do pedágio, fixada em R$ 0,14596/km pelo edital publicado em agosto. O leilão ocorreu na tarde desta quinta-feira (12) na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3.





As propostas iniciais foram de 24,18% de desconto, apresentada pelo Consórcio Infraestrutura PR; 22%, pela Infra BR V Missouri Holding I S.A; 21,10%, pela CCR S.A; e 16,42%; pelo Consórcio Paraná 4UM Opportunity. As três proponentes com maiores descontos puderam apresentar lances, que terminaram com 26,60%, da CCR; 26,50%, da Infra BR V; e 25,90%, do Consórcio Infraestrutura PR.

"É uma região que a gente gosta muito, o estado do Paraná é pujante, operamos parte desse lote através da RodoNorte e é um corredor muito importante de exportação", disse o CEO da CCR, Eduardo Camargo. "Esse corredor que vai levar toda nossa produção agrícola do sul do Mato Grosso do Sul e do Norte do Paraná para o Porto de Paranaguá e de São Francisco do Sul [em Santa Catarina]."





O lote prevê 132 quilômetros de duplicações, 25 faixas adicionais, 22 passarelas, 24 quilômetros de ciclovias e dois pontos de parada para motoristas profissionais. O investimento da concessionária será de R$ 16 bilhões em obras e melhorias ao longo dos 30 anos de contrato, com previsão de geração de 140 mil empregos.





Com o desconto garantido, a praça de pedágio na PR-445, em Londrina, terá valor de cerca de R$ 7,17; em Sertaneja, na PR-323, na fronteira com o estado de São Paulo, a tarifa deverá ser de R$ 9,5. As outras praças ficarão na BR-376, em Califórnia, Ortigueira, Imbaú, Tibagi e Witmarsum.