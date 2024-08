Com entrada gratuita, 52ª edição da Efapi Expo movimenta o Norte Pioneiro nesta semana

A 52ª edição da Efapi Expo, em Santo Antônio da Platina, irá movimentar o Norte Pioneiro, entre os dias 14 e 18 de agosto.





Anunciado como a “maior feira de exposições de portões abertos do Paraná”, o evento tem uma programação diversificada, voltada tanto aos profissionais da agricultura e pecuária que buscam atualizações no setor do agronegócio quanto ao público em geral, com uma agenda de shows, rodeios e parque de diversões.



A Efapi Expo é uma das maiores feiras agropecuárias do Norte Pioneiro e a largada oficial da edição de 2024 aconteceu no último domingo (11), com a tradicional cavalgada, que reuniu cerca de 1,5 mil cavaleiros e amazonas.





Um deles era o representante comercial Eber Geraldo Ribeiro, 44 anos, que desde os 12 anos participa da cavalgada da Efapi. Neste ano, ele completou o percurso de cerca de três quilômetros em uma charrete.

“Estava com minhas filhas, de oito anos, meu filho e meu sobrinho, então optei pela charrete, para maior segurança. Participar da cavalgada é uma tradição. A gente gosta muito e tem que prestigiar o evento. Se a gente não participa, está quebrando uma tradição”, disse ele, que também aguarda ansioso a programação dos shows musicais.







O empresário José Martins Neto, organizador da comissão da Cavalgada contou que o número de participantes da cavalgada cresceu nos últimos anos. "Há dois anos eram 900 participantes. Agora, conseguimos ter essa boa adesão de 1,5 mil".





