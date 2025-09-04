Com investimento de R$ 1,1 milhão, Prefeitura de Cambé lança Programa de Inovação

A Prefeitura de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) lançou o PID (Programa de Inovação Digital), em evento nesta quarta-feira (3). A ação conta com a aquisição de equipamentos digitais, em um investimento de mais de R$ 1 milhão, para formulação de aulas, pesquisas e formação dos docentes; ampliação da conectividade nas escolas; e implementação da matéria de educação digital e midiática na rede municipal de ensino.





Ao todo, foram entregues 268 notebooks para as unidades escolares, no valor de R$ 1,1 milhão, sendo: 98 notebooks para auxiliar na hora-atividade dos professores da Educação Infantil; e mais 170 notebooks, um por sala, e 17 carrinhos de recarga para o trabalho docente no Ensino Fundamental. Também se implementou a matéria de Educação Digital e Midiática na rede municipal de ensino, em cumprimento à Lei n.º 14.533/2023 (PNED), à BNCC – Componente Curricular de Computação (Resolução CNE/CEB nº 1/2022) e à Resolução CNE/CEB nº 2/2025, por meio de investimentos em infraestrutura, aquisição de equipamentos e formação continuada docente.





Por meio da adesão à Política de Inovação e Educação Conectada, as unidades escolares de Cambé também garantiram melhoria na conectividade e acesso à rede Wi-Fi. Todas as salas de aula e ambientes pedagógicos passam a ter internet de alta velocidade através da instalação de Access Point. Com isso, 94% das unidades no município contam agora com mais de 750mb de velocidade de conexão.

Pedagogicamente, a ação garante um salto na qualidade de ensino, com mais possibilidades no dia a dia. Agora, docentes e pedagogos podem ter mais agilidade na hora do planejamento de aulas, registro de frequência, levantamento de dados, produção de materiais pedagógicos, usos de interfaces e conteúdos digitais em aula, cursos, entre outros.





O prefeito Conrado Scheller celebrou a criação do programa, mais uma ação que fortalece a educação municipal. “Investir na educação das nossas crianças é investir no futuro de Cambé. Temos orgulho em estar revolucionando o setor aqui no município. Agora, esses alunos têm mais segurança, mais igualdade social e também mais conectividade. São equipamentos que vem para garantir inovação e qualidade no serviço, e vamos trabalhar por mais”, disse.

Estela Camata, secretária municipal de Educação e Cultura, explica que o Programa possibilita um salto na qualidade do próprio trabalho dos professores. Esses equipamentos ajudam muito porque agora o professor vai ter o equipamento fornecido pela rede, pela Secretaria de Educação. Tudo através de recurso próprio do município. Isso impacta no trabalho dele, no planejamento, pesquisa e também ali na aula, onde ele vai ter esses equipamentos, a tela, tudo ali instalado para apresentar e trazer esse novo trabalho para a sala de aula, para o aluno. E tem também a formação dos nossos professores. Não adianta ter a tecnologia, ter os equipamentos e o nosso professor não passar pela formação continuada. Aliás, estamos na elaboração do currículo também, da inovação implantada na rede de ensino do município. Então, são várias ações que compõem todo esse pacote”, ressaltou a secretária.





Educação Infantil

Cada CMEI (Centro Municipal de Educação Infantil) irá receber notebooks em número suficiente, conforme levantamento realizado com os gestores escolares, para revezamento entre docentes em hora-atividade, com escala de uso organizada pela gestão escolar. A disponibilização dos notebooks visa favorecer o planejamento de ensino online e compartilhado, a produção de materiais pedagógicos e a apropriação das tecnologias digitais pelos professores da Educação Infantil.

Os equipamentos irão auxiliar os professores no planejamento das aulas; registro da frequência no RCO (Registro de Classe Online); elaboração de relatórios, registros e avaliações; participação em formações online; produção de materiais pedagógicos digitais como jogos, slides e atividades interativas; lançamento de dados de aprendizagem dos alunos; uso de interfaces digitais online como Google Drive, planilhas, forms e Canva; projeção de atividades pedagógicas na TV, como exibição de músicas, histórias animadas, vídeos curtos e educativos; registro audiovisual de brincadeiras; e estudos.





Educação Fundamental

Já para a educação de ensino fundamental, a extensão do programa é ainda maior. Cada sala de aula contará com um notebook de uso pedagógico geral, destinado ao professor responsável pela turma. O equipamento serve para o apoio tanto no planejamento, quanto na execução das atividades escolares, possibilitando o acesso a recursos digitais, projeção de conteúdos, uso de plataformas educacionais e registros pedagógicos. A própria gestão escolar vai organizar o revezamento do notebook seguindo as demandas dos docentes que atuam em cada turma.

Os computadores vão ajudar na preparação e projeção de conteúdos como slides, vídeos e simulações; acesso a plataformas digitais e objetos de aprendizagem; registro da frequência no RCO (Registro de Classe Online); planejamento e registro pedagógico; elaboração de planos de aula digitais e compartilhados; uso de planilhas para acompanhamento dos dados de aprendizagem da turma; e uso de interfaces digitais online como o Google Drive, planilhas, Forms e Canva.





Formação continuada





O programa também prevê a formação dos professores. Esse ano, será feito um autodiagnóstico dos saberes digitais de cada docente. E até 2029, vai acontecer formação dos professores para apropriação crítica, criativa e responsável das tecnologias digitais. O foco será nas dimensões didático-pedagógica para uso em sala de aula, técnica e manuseio de dispositivos e plataformas, e ética, com uso seguro e responsável, para a implementação do componente Educação Digital e Midiática.





Aquisição de novos equipamentos





Este é somente o primeiro passo do Programa de Inovação Digital. Até 2029, ainda serão entregues um kit com dois projetores multimídia e dispositivos de som aos CMEIs; um kit de tablets, carrinho de recarga e fone para as escolas do ensino fundamental; um kit de tablets e carrinho de recarga para CMEIs com turmas de infantil 4 e 5; além da implantação gradual de projetores multimídia em cada sala de aula do ensino fundamental.





