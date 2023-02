Com investimentos de R$ 9,7 milhões, Maringá terá nova delegacia

O Governo do Paraná está investindo R$ 9.769.003,69 para implantação de mais uma Delegacia Cidadã Tipo III em Maringá. A ordem de serviço foi assinada pelo secretário das Cidades, Eduardo Pimentel, nesta quarta-feira (15).





O prazo de conclusão da obra é de 360 dias, em duas fases, com operação da Diretoria de Edificações da Secretaria das Cidades (SECID). Na primeira, serão feitos os projetos básico e executivo de arquitetura e engenharia e, na segunda, a construção do edifício na Rua Thiago Netto, 363, que terá três pavimentos e 1.791,23 m² de área construída.

“O conceito da Delegacia Cidadã é oferecer instalações modernas, de acordo com as inovações necessárias à promoção da segurança pública e com às demandas geradas pelo crescimento da população. O objetivo é atender diretriz do governador Ratinho Junior de levar mais segurança aos cidadãos e suas famílias”, afirmou Pimentel.





A ideia é reunir em uma mesma estrutura, e de forma mais humanizada, os serviços de atendimento para as vítimas de crimes e o público em geral. “É um conceito novo de serviço prestado pela Polícia Civil à comunidade, com todos os cuidados para atender as pessoas da melhor forma; aproximar o Estado e a Polícia da sociedade. Já temos outras unidades implantadas e tenho a certeza de que Maringá e região irão ganhar muito”, disse o secretário de Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira.

Uma Delegacia Cidadã possui salas para receber, separadamente, vítimas, agressores ou suspeitos, além de ambientes isolados para adolescentes, mulheres e idosos. A estrutura de acesso à delegacia conta com piso tátil alerta e dimensional para pessoas com deficiência visual ou baixa visão. As calçadas no entorno do prédio possuem guias rebaixadas. Internamente, o espaço tem elevadores e sanitários adaptados para pessoas com deficiência.





A Delegacia Cidadã não tem carceragens, apenas uma cela, pequena, para custódia provisória de presos, enquanto for necessário colher os depoimentos para o inquérito policial.

O projeto é, ainda, concebido de forma a centralizar serviços para a população e reduzir custos operacionais da Polícia Civil.





NOVAS UNIDADES





Desde janeiro de 2019, foram entregues quatro Delegacias Cidadãs, sendo uma em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, concluída em 2021, com o investimento de R$ 4.659.198,53, e área construída de 1.290,35M²; a Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa de Curitiba, inaugurada em 2022, ao custo de R$ 5.305.892,75; em São José dos Pinhais, com 1.791,23m² e R$ 6.984.022,67 investidos; e Araucária, concluída em 2022, com 1.391,69m² (R$ 5.710.207,82).





Há outras três em construção: em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, com investimento de R$ 4.686.371,72, área de 1.391,60m²; Cascavel, com a aplicação de R$ 8.173.509,23 e entrega prevista para o primeiro semestre de 2023; e em Guaíra, a ser concluída no segundo semestre de 2023, ao custo de R$ 6.305.500,00.